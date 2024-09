Nach einem kühlen, regnerischen Intermezzo lockt die nächste Woche in Berlin und Brandenburg mit bis zu 25 Grad und Sonne. Da kann der Mantel noch einmal im Schrank bleiben.

Nach einem regnerischen Wochenstart wird es spätsommerlich schön in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Nach einem nassen Start in die Woche können sich die Menschen der Hauptstadtregion auf spätsommerliches Wetter freuen. Laut Deutschem Wetterdienst kann es bis Montag noch starken Regen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter geben. Danach klare es aber schnell wieder auf, heißt es.

Nach dem häufig kühlen und teilweise regnerischen Wochenende steigen die Temperaturen am Montag auf bis zu 20 Grad an. Der Regen zieht dabei im Tagesverlauf langsam ab und es lockert auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 10 Grad, es bleibt dabei trocken.

Am Dienstag steigen die Temperaturen dann auf bis zu 25 Grad, im weiteren Wochenverlauf sogar noch höher. Dabei soll es trocken und sonnig bleiben.