Bis zu 23 Grad und bewölkt in Sachsen-Anhalt

Wolken ziehen über die Neuenburg in Freyburg.

Magdeburg - Bis zu 23 Grad soll es am Freitag in Sachsen-Anhalt warm werden. Ab dem Vormittag wird es stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dabei bleibt es aber meist trocken. In der Nacht zum Samstag sind dann einzelne Schauer möglich. Es kühlt nach Angaben der Meteorologen bis auf acht Grad ab.