Bis zu 19 Grad und Wolken am Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Auf milde Temperaturen und viele Wolken können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch einstellen. Es sind Höchsttemperaturen von 19 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Bis zum Mittag ist nur mit leichter Bewölkung zu rechnen. Ab den Nachmittagsstunden zieht es stärker zu und gegen Abend kommt Regen auf. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Dazu ist teils starker Regen zu erwarten. Gegen Morgen zieht der Regen langsam ab. Die Temperaturen sinken bis auf 4 Grad. Es weht ein böiger Wind, auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.