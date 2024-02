Bis zu 14 Grad und Regen am Freitag in Sachsen

Dresden - Auf Wolken, Regen und teils starken Wind müssen sich die Menschen in Sachsen am Freitag einstellen. Der Vormittag wird stark bewölkt und nass, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Auf dem Fichtelberg ist demnach mit Sturmböen um die 85 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Am Nachmittag ziehen die Niederschläge laut DWD dann langsam ab und es kann einige Auflockerungen geben. Bis auf 14 Grad klettern dabei die Temperaturen.

In der Nacht auf Samstag könne es wieder nass werden. Bis auf fünf Grad kühlt es ab.