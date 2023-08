Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt will junge Landwirte künftig mit bis zu 100.000 Euro beim Start in die Selbstständigkeit unterstützen. Das gab Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg bekannt. Das Geld soll bei erstmaliger Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgezahlt werden. Die Landwirte dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 40 Jahre sein.

Es ginge darum, Anreize schaffen, Betriebe zu gründen und zu übernehmen, sagte Schulze. „Wir brauchen junge, engagierte Menschen, die in den Dörfern etwas bewegen wollen und Verantwortung übernehmen.“ Auflagen für den Einsatz der Mittel gibt es kaum. Mit dem Geld könnten die Landwirte beispielsweise eine Ackerbaumaschine oder einen Traktor anschaffen oder auch in einen Stall investieren, so Schulze.

Bisher konnten mit der Existenzgründerbeihilfe bis zu 70.000 Euro an Landwirte ausgezahlt werden. Von 2017 bis 2022 wurden nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums 81 Vorhaben mit knapp 5,53 Millionen Euro umgesetzt. Finanziert wird das Programm mit Landesmitteln und Geldern der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).