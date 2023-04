Potsdam - Bewölkt und regnerisch wird das Wetter am Freitag in Berlin und Brandenburg. Der Tag beginnt in Ostbrandenburg noch heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Allerdings verdichten sich die Wolken im Tagesverlauf. Nachmittags fällt örtlich Regen, der sich bis zum Abend vom Westen Brandenburgs über Berlin in den Osten ausbreitet. Milde 14 bis 17 Grad begleiten den Niederschlag.

Mit dichten Wolken und Regen, teilweise sogar Schauern, wartet die Nacht zu Samstag auf. Es kühlt auf etwa 8 Grad ab. Die Wolken bleiben den Menschen in Berlin und Brandenburg am Samstag erhalten, der Regen zieht gegen Mittag aber ab. Danach bleibt es bei 14 bis 16 Grad meistens trocken.

Nachts ziehen sich die Wolken allmählich zurück und es regnet laut Vorhersage bei 2 bis 5 Grad nicht. In Nordbrandenburg kann es in Bodennähe bei minus 1 Grad frieren. Am Sonntag zeigt sich die Sonne wieder, nur in der Niederlausitz bleiben die Wolken etwas länger. Der DWD erwartet einen trockenen Tag bei 15 bis 18 Grad.