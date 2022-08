Bis 2024: Füchse verlängern vorzeitig mit Trainer Siewert

Der Berliner Trainer Jaron Siewert reagiert am Spielfeldrand.

Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Vertrag mit Cheftrainer Jaron Siewert vorzeitig verlängert. Vor dem Beginn der neuen Saison am 4. September erweiterte der letztjährige Tabellendritte die zunächst bis 2023 andauernde Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Berliner um ein weiteres Jahr, wie die Füchse am Dienstag mitteilten. Siewert stieß vor zwei Jahren zum Club.

„Nach den letzten beiden Jahren ist die Verlängerung nur logisch und konsequent. Wir haben uns als Mannschaft verbessert und Jaron Siewert hat einen großen Anteil daran. Wir haben ehrgeizige Ziele und ich bin davon überzeugt, dass wir sie mit unserem Trainerteam erreichen können“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Siewert hatte in seiner ersten Saison als Cheftrainer der Füchse den vierten Platz in der Bundesliga sowie das Finale der EHF European League erreicht, ehe dann in der abgelaufenen Saison das Vorjahresergebnis um einen Rang verbessert wurde.

Der 28-Jährige peilt nun eine weitere Verbesserung der Mannschaft an: „Unsere Entwicklung ist positiv und wir sind auf dem richtigen Weg, aber lange noch nicht am Ende. Jetzt liegt der Fokus auf den bevorstehenden Aufgaben.“