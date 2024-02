Binnenschiff leckgeschlagen: Wassereinbruch in Maschinenraum

Brake - Ein Wassereinbruch auf einem Binnenschiff im Hafen von Brake im Landkreis Wesermarsch hat einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei ausgelöst. Am Donnerstagnachmittag habe der Schiffsführer bemerkt, dass sein Schiff tiefer als erwartet im Wasser liege, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Im Maschinenraum stand das Wasser fast einen Meter hoch. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 38 Einsatzkräften an und pumpte das Wasser mit vier Tauchpumpen ab. Dann wurde das Schiff zu einer Entladestelle geschleppt, um die Ladung von 765 Tonnen Raps von Bord zu holen.

Eine Havarie des Binnenschiffs, das noch 2500 Liter Diesel in den Tanks hatte, wurde so nach Angaben der Wasserschutzpolizei verhindert. Am Stahlrumpf des entladenen Schiffs wurde ein 10 bis 15 Zentimeter langer Riss entdeckt - der Rumpf wurde offensichtlich bei einem der letzten Anlegemanöver eingedrückt.