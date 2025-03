Seit seinem Wechsel nach England kämpft Nationalspieler Niclas Füllkrug mit Verletzungsproblemen. Ein Ende der Leidenszeit ist aber in Sicht.

„Bin auf einem guten Weg“: Füllkrug kündigt Comeback an

Von den Fans gefeiert: Niclas Füllkrug beim Abschiedsspiel von Diego in Bremen.

Bremen - Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug hat nach monatelangen Verletzungsproblemen ein baldiges Comeback in Aussicht gestellt. „Ich bin auf einem guten Weg“, sagte der 32-Jährige von West Ham United beim Abschiedsspiel von Diego im Bremer Weserstadion in einem Sky-Interview. „Ich bin wieder im Teamtraining. Ich werde langsam herangeführt, aber es war ja auch eine längere Verletzung.“

Füllkrug war im vergangenen August von Borussia Dortmund in die englische Premier League gewechselt, zog sich aber schon nach weniger als einem Monat eine Achillessehnen-Verletzung zu. Nach seiner ersten Rückkehr im Dezember fehlt der Angreifer seit mittlerweile zwei Monaten erneut wegen einer Oberschenkel-Blessur.

Die Länderspiel-Pause nutzt Füllkrug aktuell zu einer kleinen Deutschland-Tour. Am Mittwoch besuchte er die deutsche Nationalmannschaft vor ihrem ersten Nations-League-Spiel gegen Italien in Dortmund. Am Samstagabend folgte er Diegos Einladung nach Bremen, kam bei dem Abschiedsspiel vor 42.000 Zuschauern wegen seiner Verletzung aber nicht zum Einsatz.