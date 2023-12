New York/Los Angels - Hollywood-Komiker Billy Crystal (75) hat knapp 35 Jahre nach „Harry und Sally“ den wohl berühmtesten Drehort von der Romantik-Komödie aufgesucht. Für die TV-Sendung „CBS Mornings“ nahm der Schauspieler in dem New Yorker Kult-Lokal „Katz's“ Platz, wo er und Meg Ryan einst gemeinsam an einem Tisch saßen und Ryan in der Rolle als Sally täuschend echt und mitten im Restaurant lautstark einen Orgasmus simulierte.

Es sei ein „erstaunliches Phänomen“, dass diese Szene so viele Menschen berührt habe, sagte Crystal in dem am Dienstag (Ortszeit) bei „CBS Mornings“ ausgestrahlten Bericht. Nach so vielen Jahrzehnten bedeute ihm der Film heute noch mehr, denn Zuschauer würden immer noch diese Liebesgeschichte anschauen. Regisseur Rob Reiner hätte ihnen damals Raum gegeben, viel zu improvisieren.

Der Feinkostladen „Katz's“, in dem auch andere Hollywood-Filme und TV-Serien gedreht wurden, ist ein beliebtes Touristenziel. Billy Crystal war Anfang Dezember mit einem Preis des renommierten Kennedy Centers für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.