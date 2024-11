Das Lehrerkollegium einer Schule in Friedenau hat in einem Brandbrief über Probleme mit gewaltbereiten Schülern berichtet. Die Bildungssenatorin will sich am Montag dort informieren.

Bildungssenatorin kündigt Besuch an der Bergius-Schule an

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch will die Bergius-Schule in Friedenau besuchen, die wegen eines Brandbriefs aus dem Lehrerkollegium in der Diskussion steht.

Berlin - Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch will die Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau am Montag besuchen, nachdem Lehrkräfte von dort in einem Brandbrief um Hilfe gerufen haben. Die Bildungsverwaltung und sie selbst habe erst dadurch von der Situation an der Schule erfahren, sagte die CDU-Politikerin im Berliner Abgeordnetenhaus. „Ich habe sofort einen Termin für den kommenden Montag vereinbart.“

Sie wolle sich einen Eindruck vor Ort verschaffen und sowohl mit der Schulleitung, dem Kollegium als auch den Elternvertretern ins Gespräch gehen.

Kollegium berichtet von zahlreichen Problemen

Das Lehrerkollegium der Integrierten Sekundarschule im Bezirk Tempelhof-Schöneberg schildert in seinem siebenseitigen Brief schon länger existierende Probleme mit aggressiven, gewaltbereiten und bildungsfernen Schülern, die zum Teil kein Deutsch sprechen und zuvor noch nie eine Schule besucht haben. Es vergehe kein Tag ohne Beleidigungen und Bedrohungen sowie ernsthafte Mobbing-Fälle. Es gebe eine „bedrohliche Gewaltbereitschaft und verbale Übergriffe“ vor allem der männlichen Schüler.

„Grundsätzlich gilt an allen unseren Schulen zunächst immer das Prinzip der Prävention“, sagte die Bildungssenatorin. „Das heißt, wir haben unterschiedliche Mechanismen und Strukturen etabliert, um genau solchen Situationen vorzubeugen.“

„Regeln müssen durchgesetzt werden“

Jede eigene Schulgemeinschaft sei in der Pflicht, sich Regeln zu geben und natürlich auch, diese Regeln durchzusetzen. Auch um bewerten zu können, welche weiteren Maßnahmen gegebenenfalls nötig seien, wolle sie sich am Montagmorgen in der Schule einen Überblick verschaffen.

Günther-Wünsch sagte, sie wisse, dass die Situation an der Schule in der Vergangenheit eine ganz andere gewesen sei. „Ich werde gemeinsam mit der Schulleitung schauen, wie wir an diese Verhältnisse anknüpfen können.“