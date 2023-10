Bremen - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas befinden sich nach Kenntnissen des Bildungsressorts keine Schülerinnen und Schüler aus Bremen in Israel. „Derzeit gibt es in Bremen keine Schülergruppen allgemeinbildender Schulen, die sich in Israel aufhalten oder eine Reise dorthin planen“, teilte eine Sprecherin der Bildungssenatorin am Dienstag mit. „Auch in der Berufsbildung sind aktuell keine Reisen vorgesehen.“

Mit Blick auf mögliche anstehende Studienreisen nach Israel wies die Behörde auf Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes hin. Demnach rät die Bundesregierung von Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete dringend ab. Ein Austausch dorthin könne erstmal nicht genehmigt werden, heißt es aus dem Bildungsressort.

Auch aus Niedersachsen befinden sich zurzeit keine Schulklassen in Israel, wie das Kultusministerium in Hannover bestätigte. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften eines Gymnasiums im ostfriesischen Rhauderfehn (Landkreis Leer) habe eine geplante Studienfahrt nach Israel wegen des Angriffs am Samstag kurzfristig nicht angetreten.