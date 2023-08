Bremen/Hannover - Das Land Bremen bildet mit seinem Bildungssystem aus Sicht einer wirtschaftsnahen Studie erneut das Schlusslicht in Deutschland. In dem am Mittwoch veröffentlichten Bildungsmonitor 2023 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) belegt Bremen wie im Vorjahr den letzten Platz. Die Studie wird seit 2004 jährlich im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erhoben, die von der Metall- und Elektro-Industrie finanziert wird. Im Ländervergleich schneiden erneut Sachsen, Bayern und Thüringen am besten ab. Niedersachsen liegt im Mittelfeld.

Die Studie bewertet nach INSM-Angaben anhand von 98 Indikatoren in 13 Handlungsfeldern, „inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert“. Zum negativen Ergebnis Bremens habe beigetragen, dass es den höchsten Anteil an Schülerinnen und Schüler habe, die nicht die Mindeststandards erreichten. Auch machten nur wenige ausländische Jugendliche das Abitur. Positiv wurde vermerkt, dass Bremen gemessen an seiner akademischen Bevölkerung relativ viele Akademiker ausbilde.

Niedersachsen erreichte Platz sieben. Die Autoren der Langzeitanalyse loben, dass die Bildungsausgaben je Grundschüler dort höher seien als im Bundesdurchschnitt. Kritisiert wurde, dass viele Viertklässler die Mindeststandards nicht erreichten. Das Bildungsniveau habe sich allerdings bundesweit in den vergangenen zehn Jahren „dramatisch verschlechtert“. Vor allem in den Bereichen Schulqualität, Integration und Bildungsarmut gebe es negative Entwicklungen.