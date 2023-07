Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Potsdam - Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist sucht das Brandenburger Bildungsministerium noch Bewerber für das Landlehrer-Stipendium. Bislang gebe es erst 20 Bewerbungen für die 40 angebotenen Stipendien zum Wintersemester, sagte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld am Donnerstag auf Anfrage. Die Bewerbungsfrist für Lehramtsstudierende aus dem ganzen Bundesgebiet läuft noch bis zum 31. Juli.

Die Stipendiaten erhalten vom 5. Fachsemester an bis zum Ende der Regelstudienzeit monatlich 600 Euro. Dafür verpflichten sie sich zu einem Praktikum von 20 Tagen, zu einem Praxissemester, dem Referendariat sowie zur Lehrtätigkeit an der Schule für mindestens die Dauer, in der das Stipendium gewährt wurde.

Zur Auswahl stehen mehr 95 Schulen, die einen großen Bedarf an Lehrkräften haben und sich für deren Ausbildung auch besonders engagieren, wie das Ministerium berichtete. Das Landlehrer-Programm wurde 2021 gestartet, in den beiden Vorjahren wurden insgesamt 49 Stipendien vergeben. Wegen des Lehrermangels wurde die Zahl der Plätze in diesem Jahr von 25 auf 40 aufgestockt.

Wegen des hohen Bedarfs von mindestens 1800 neuen Lehrkräften zum kommenden Schuljahr wirbt das Ministerium auch in Sozialen Medien im ganzen deutschsprachigen Raum um Interessenten. Die meisten Bewerbungen für das Landlehrer-Stipendium gebe es aber nach entsprechenden Meldungen in der Presse, berichtete Grönefeld.