Magdeburg - Nach Kritik des Landesrechnungshofs will das Bildungsministerium die Förderung von Schullandheimen neu ausrichten. Auch wenn Schullandheime keine schulischen Einrichtungen seien, leisteten diese einen wichtigen ergänzenden Beitrag zur schulischen Bildung, teilte eine Sprecherin von Ministerin Eva Feußner (CDU) auf Anfrage mit. Man arbeite derzeit an einer neuen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für bildungsbezogene Projekte.

Aktuell gibt es laut dem Landesrechnungshof sieben Schullandheime in Sachsen-Anhalt. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 seien erstmals seit dem Jahr 2002 wieder projektbezogene Zuschüsse an Schullandheime ermöglicht worden, kritisierten die Prüfer kürzlich. Dies sei nicht nachvollziehbar. „Weder war das erhebliche Landesinteresse begründet, noch wurde im Vorfeld eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt.“

Bei den Zuwendungsverfahren stellte der Landesrechnungshof mehrere Mängel und Verstöße fest. So seien in einem Fall Personalausgaben für drei Angestellte im Zuwendungsbescheid als Honorarausgaben genehmigt worden. Dies schließe die Förderrichtlinie jedoch aus. In einem anderen Fall sei die Anschaffung von 70 Seminarstühlen bewilligt worden, der Zuwendungszweck lautete aber „Outdoor-Klassenfahrten“. „Die Stühle konnten bei unserer Prüfung nicht vorgezeigt werden“, monierten die Prüfer. In einer weiteren Angelegenheit gab es Verstöße bei einer Auftragsvergabe.

Im vergangenen Jahr sind Projekte in Schullandheimen mit insgesamt 36.500 Euro gefördert worden. Aktuell würden keine Anträge vorliegen, teilte das Bildungsministerium mit. Zur Höhe der geplanten Förderungen in diesem Jahr könne man derzeit keine Aussage treffen.