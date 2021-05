Bilder aus Las Vegas: Musikfestival endet im Blutbad

Bei einem Angriff auf ein Open-Air-Konzert in der Casino-Metropole Las Vegas hat ein Schütze mehr als 50 Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt. Am Tatort in der Nähe der „Mandalay“-Hotels und brach Panik aus, Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot ...

Augenzeugen berichteten, wie der Schütze offenbar unablässig mit einer automatischen Waffe feuerte, die er zwischendurch nachlud. Der Schütze wurde von der Polizei getötet. (afp)