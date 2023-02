Mitarbeiter räumen Bierkästen und kaputte Flaschen einer von einem Lkw verlorenen Bierladung von einer Straße. Ein Bierlaster hat am Dienstag in Horka in der Oberlausitz seine Ladung verloren. Dutzende Bierkästen stürzten auf die Straße, Bierflaschen zerbrachen auf der Fahrbahn.

Danilo Dittrich/dpa-Zentralbild/dpa