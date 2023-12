Dresden - Wegen eines Angriffes mit einer Bierflasche auf einen Mann in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 34-Jährigen erhoben. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Der Mann soll im August vergangenen Jahres am Kristallpalast mit einem 44-Jährigen in Streit geraten sein. Er habe diesem eine Bierflasche auf den Hinterkopf geschlagen und ihm anschließend mit den Scherben einen tiefen Schnitt am Hals zugefügt.

Nach der Attacke sei der Beschuldigte zunächst untergetaucht, sei aber ein Jahr später gefasst worden. Das Opfer und der Angreifer sind Inder. Das Landgericht Dresden muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.