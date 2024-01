Magdeburg - In Sachsen-Anhalt soll die Landesregierung prüfen, wie die Bibliotheken im Land weiterentwickelt werden können. Das hat der Landtag am Freitag in Magdeburg beschlossen. Dabei soll es unter anderem um die Öffnungszeiten der Bibliotheken, die Digitalisierung sowie die personelle und finanzielle Ausstattung gehen. Dazu solle auch externe Fachexpertise eingeholt werden, heißt es in dem beschlossenen Antrag. „Dieser Prozess wird einen erheblichen zeitlichen Rahmen in Anspruch nehmen.“