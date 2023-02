Oberhof - Biathletin Denise Herrmann-Wick greift bei der Heim-WM in Oberhof nach ihrer dritten Medaille. Im Einzel über 15 Kilometer gehört die Olympiasiegerin auf dieser Distanz an diesem Mittwoch (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) erneut zu den Favoritinnen. Die 34-Jährige aus Sachsen hatte in Thüringen vergangene Woche bereits Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte die ehemalige Langläuferin mit Einzel-Gold bei den Winterspielen in Peking den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Ihre Hauptkonkurrentinnen im Kampf um die Podestplätze dürften vor allem die Französin Julia Simon und Hanna Öberg aus Schweden sein.