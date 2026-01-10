Philipp Horn liefert in seinem Heimstadion einen guten Sprint ab, wird Siebter. In der Verfolgung wollte er angreifen. Nun muss er aber pausieren.

Oberhof - Für Biathlet Philipp Horn ist der Heim-Weltcup in Oberhof vorzeitig beendet. Der 31-Jährige muss wegen eines viralen Infekts auf die heutige Verfolgung (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) sowie auf die abschließende Staffel am Sonntag (11.00 Uhr) verzichten. Horn leidet seit Freitag an Erkältungssymptomen, wie der Deutsche Skiverband mitteilte.

Horn, der in Oberhof wohnt, hatte am Donnerstag im Sprint über zehn Kilometer einen guten siebten Platz belegt. Mit 39 Sekunden Rückstand auf Sprintsieger Tommaso Giacomel hatte er eine gute Ausgangsposition für das Jagdrennen.