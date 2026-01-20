Lucas Fratzscher oder Danilo Riethmüller - wer fährt als fünfter Deutscher mit zu den Winterspielen? Die Entscheidung ist gefallen.

Ruhpolding - Lucas Fratzscher hat sich den letzten Olympia-Startplatz im Kader der deutschen Biathleten gesichert. Der 31-Jährige vom WSV Oberhof 05 hatte zwar nicht die interne Olympia-Norm erfüllt, setzte sich aber per Trainerentscheid gegen Danilo Riethmüller durch. Auch Riethmüller hatte zuvor die Kriterien - eine Top-Acht- oder zwei Top-15-Platzierungen - nicht geschafft. Routinier Johannes Kühn hatte von vornherein keine Chancen gehabt.

Insgesamt hat das Team von Bundestrainer Tobias Reiter fünf Startplätze für die Winterspiele in Italien. Direkt qualifiziert hatten sich Philipp Nawrath, Philipp Horn, Justus Strelow und David Zobel.

Riethmüller (26) hatte beim Weltcup in Ruhpolding beim dritten Rang mit der Staffel eine starke Leistung abgeliefert. Nach einem schwachen Sprint (55.) zeigte er ein gutes Verfolgungsrennen (25.) und wurde in der isolierten Tageswertung Dritter. Fratzscher hatte die Plätze 28 (Sprint) und 24 (Verfolger) geholt. Fratzscher ist im Gesamtweltcup 36., Riethmüller liegt auf Rang 39.