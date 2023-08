Achim - Ein 26-Jähriger hat einen bewusstlosen Mann bei Bremen aus einem Gleisbett gezogen. Der 27 Jahre alte Bekannte des Retters fiel am Dienstag vom Bahnsteig am Bahnhof Achim-Baden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Kurz nach der Rettung fuhr demnach ein Zug ein. Laut Polizei durchfahren Züge den Bahnhof mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 27-Jährige, nachdem er einen unachtsamen Schritt rückwärts zur Bahnsteigkante gemacht hatte. Durch den Fall auf die Gleise verletzt er sich am Kopf und wurde bewusstlos. Nach der Rettung kam er wieder zu Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei betonte den Hinweis, an Bahnsteigen auf die weißen Sicherheitslinien zu achten. Erst nach Halt eines Zuges sollen diese in Richtung der Gleise überschritten werden. Das schütze auch vor dem Sog durchfahrender Züge.