Erfurt - Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein bewölktes Wochenende mit Schauern einstellen. Am Freitagvormittag ziehen örtlich Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vor allem an der Saale und östlich davon können teils Starkregen, Böen und kleinförmigem Hagel auftreten. Ein Unwetter sei nicht ausgeschlossen.

„Der Freitag hat einen sehr unbeständigen Charakter“, sagte ein Sprecher des DWD. Der Morgen wird stark bewölkt bis bedeckt mit Regenschauern. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad, in den höheren Lagen zwischen 18 bis 21 Grad. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach und die Bewölkung lockert auf. Der Abend sei trocken. „Kurzzeitig kann auch mal die Sonne rauskommen“, sagte der Sprecher. In der Nacht zum Samstag ist der Himmel demnach meist locker bewölkt. Die Temperaturen gehen runter auf 13 bis 10 Grad.

Der Samstagvormittag startet laut Vorhersage bewölkt mit Schauern ab dem Mittag. Die Höchsttemperaturen betragen 21 bis 25 Grad, in den höheren Lagen 17 bis 21 Grad. Die Nacht zum Sonntag wird laut DWD stark bewölkt mit Regen. Die Tiefstwerte betragen 14 bis 10 Grad.

„Der Sonntag wird der beste Tag am Wochenende“, sagte der Sprecher. Dann wechseln sich Sonne und Wolken ab, meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad, in den höheren Lagen zwischen 17 und 20 Grad. „Der Wind wird recht kräftig“, sagte der Sprecher. Es weht mäßiger Wind mit lokalen Windböen. Die Nacht zum Montag wird wechselnd bewölkt, meist ohne Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad.