Dresden - Ein wolkenreicher Himmel erwartet die Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach wird bis zum Nachmittag eine dichte Wolkendecke am Himmel zu sehen sein. Später lockert es dann ein wenig auf - bei Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad. Nachts sind zunächst nur ein paar Wolken am Himmel, später ziehen dichtere Wolkenfelder auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad ab.

Der Mittwoch bleibt weiterhin bewölkt und regenfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht wird es wolkig, gebietsweise tritt leichter Frost auf - bei Tiefstwerten zwischen 0 und 5 Grad.

Am Donnerstag blicken immer wieder Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke, dabei wird kein Regen erwartet. Die Temperaturen steigen ein wenig auf Höchstwerte zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es laut DWD gering bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 6 Grad.