Bewölktes Herbstwetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf viele Wolken und Regen einstellen. Am Donnerstag wird es bedeckt, mit zeitweise leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei elf bis 14 Grad, im Harz bei neun bis elf Grad.

In der Nacht zum Freitag lockern die Wolken etwas auf. Trotzdem kann es im Verlauf der Nacht gebietsweise zu Regen kommen. Dabei sinken die Temperaturen auf neun bis fünf Grad. Am Freitag bleibt der Himmel bedeckt. Im Tagesverlauf ist zeitweise Regen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis 13, im Harz bei acht bis zehn Grad.

Die Nacht zum Samstag bleibt ebenfalls stark bewölkt, mit nur geringen Auflockerungen. Dabei kann es zeitweise etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf acht bis sechs Grad. Auch der Samstag bringt keinen Rückgang der Bewölkung mit sich. Gelegentlich kann es zu etwas Regen kommen. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei zwölf bis 15, im Harz bei neun bis zwölf Grad.