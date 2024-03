Berlin/Potsdam - Viele Wolken erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Dabei tritt am Morgen und Vormittag teils Nebel und Hochnebel auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regen wird nicht erwartet, in der Uckermark kommt es zu leicht böigem Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Nachts halten sich dichte Wolken am Himmel, zwischen Fläming und der Niederlausitz tritt zeitweise leichter Regen oder Sprühregen auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 4 Grad.

Auch am Dienstag wird es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt kommt es zu leichtem Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkig bis stark bewölkt. Örtlich wird leichter Regen oder Sprühregen erwartet - bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.