Bewölkter und trockener Sonntag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Am Sonntag zeigt sich die Sonne in Sachsen-Anhalt kaum. Der Tag wird bewölkt und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen erreichen 26 bis 29 Grad, im Harz 22 bis 26 Grad.

In der Nacht kühlt es auf 17 bis 12 Grad ab, dabei wird es locker bewölkt, hieß es. Am Montag wechseln sich demnach zunächst Sonne und Wolken ab, später wird es aber ungemütlich. Nachmittags ziehen Schauer und Gewitter auf, lokal mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad, im Harz bei 23 bis 27 Grad.

Nachts klingen Schauer und Gewitter zunächst ab, in der zweiten Hälfte ziehen sie aber wieder auf. Es kühlt auf 21 bis 16 Grad ab. Am Dienstag selbst kommt es immer wieder zu Schauern und Gewittern, die Temperaturen steigen auf 27 bis 30, im Harz 23 bis 27 Grad.