Am 6. November wird der Förderpreis für Demokratie in Dresden verliehen. (Archivbild)

Dresden - Für den sächsischen Förderpreis für Demokratie sucht die Amadeu Antonio Stiftung Bewerber. Mit dem Preis werden seit 2007 Projekte, Vereine, Initiativen und Kommunen ausgezeichnet, die sich für eine demokratische Kultur und gegen menschen- und demokratiefeindliches Handeln engagieren.

Ausgelobt ist der Projektpreis, der das Engagement für Menschenrechte, den Schutz von Minderheiten, Stärkung der Demokratie in der Region oder gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung würdigt. Vergeben werden auch der Peter-Henkenborg-Preis für die Didaktik der politischen Bildung sowie der Kommunenpreis für Kommunen, die sich hinter das Engagement von Bürgern stellen oder eigene Projekte umsetzen.

Noch bis zum 14. Juli nimmt die Stiftung auf ihrer Internetseite Bewerbungen in den drei Kategorien entgegen. Über die Gewinner entscheidet eine 13-köpfige Jury, der unter anderem der Musiker Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen) angehört. Die Verleihung findet am 6. November im Rahmen eines Festaktes in Dresden statt.