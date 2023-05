Museumsschau Bewegte Geschichte mit Spielkarten: Altenburger Ausstellung

Pik, Karo, Kreuz und Herz: Das Kartenspiel hat in Altenburg eine wichtige Bedeutung und lange Tradition. Ein Jahrhundert nach seiner Gründung blickt das dortige Spielkartenmuseum in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft.