Ein 64-Jähriger rast im thüringischen Eisfeld vor der Polizei davon und hat mehrere Waffen im Auto – erst in Bayern endet die Jagd.

Eisfeld - Eine Polizeikontrolle bei Eisfeld ist zu einer länderübergreifenden Verfolgungsfahrt eskaliert. Laut Polizeiangaben ignorierte ein 64-Jähriger die Anhaltezeichen und flüchtete am Montagabend, wobei er zeitweise mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch Ortschaften raste.

Der Mann fuhr auf die Autobahn 73 in Richtung Nürnberg und setzte seine Flucht mit höchstmöglicher Geschwindigkeit fort, verfolgt von der thüringischen Polizei. Die inzwischen alarmierten bayerischen Beamten fingen den Flüchtigen ab und brachten ihn gemeinsam mit ihren thüringischen Kollegen auf einem Rastplatz zum Anhalten. Dort verhinderten die bayerischen Polizisten zudem, dass der Mann erneut auf die Autobahn auffuhr.

Der 64-Jährige blieb den Angaben zufolge unkooperativ und weigerte sich, den Motor abzustellen. Die Beamten zogen ihn schließlich unter Zwang aus dem Fahrzeug. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. Bewaffnet war er mit zwei Messern, die er am Körper trug. Im Auto fanden die Polizisten zudem weitere griffbereite Messer sowie ein Beil. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingewiesen.