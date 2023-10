Bremen - Ein mit einer Schreckschusspistole und vier Messern bewaffneter Mann ist in einem ICE auf dem Weg von Köln nach Hamburg festgenommen worden. Der 50-Jährige habe zwei Bundespolizisten angerempelt, anschließend sein Shirt hochgezogen und seine am Gürtel befestigen Waffen gezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde festgenommen. Bei einem außerplanmäßigen Halt in Bremen wurde er auf die Wache gebracht.

Die Waffe war nicht geladen, allerdings hatte er zwei volle Magazine dabei. Einen Waffenschein zum Führen in der Öffentlichkeit besaß er nicht. Außerdem fanden die Beamten ein Betäubungsmittel bei ihm. Weil er sich bei seiner Festnahme nicht wehrte, wurde er am Freitag entlassen. Die Waffe wurden beschlagnahmt, gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.