Die Räuber kamen früh am Morgen und hatten mindestens ein Messer dabei. Sie bedrohten einen Angestellten.

Berlin - Bewaffnete Räuber haben eine Postfiliale in Berlin-Lichterfelde überfallen und ausgeraubt. Zwei schwarz gekleidete Männer betraten am Morgen die Filiale an der Bahnhofstraße, bedrohten einen 60-jährigen Angestellten mit einem Messer und zwangen ihn, die Kassenschublade und danach einen Wertschrank zu öffnen, wie die Polizei mitteilte. Mit Beute flüchteten die Räuber mit einem schwarzen Auto und einem dritten Mann.