Bewaffnete Männer überfallen Bank in Hildesheimer Innenstadt

Kriminalität in Niedersachsen

In Hildesheim wurde eine Bank überfallen. Die Polizei fahndet nach den Tätern. (Symbolbild)

Hildesheim - Maskiert und bewaffnet haben zwei Männer in Hildesheim eine Bank überfallen. Sie sollen mit mehreren Tausend Euro geflüchtet sein, wie die Polizei mitteilte. Trotz intensiver Fahndung konnten die unbekannten Täter zunächst nicht gefasst werden. Die Räuber hatten die Sparkassen-Filiale in der Innenstadt am Vormittag betreten. Den Angaben zufolge bedrohten sie die Angestellten mit Schusswaffen und verlangten Geld. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Nach ersten Informationen soll einer der Täter 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Der zweite Täter wurde als 35 bis 40 Jahre alt beschrieben, mit einer Größe von circa 1,70 Meter. Zumindest einer soll mit einem mutmaßlich osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Beide trugen demnach dunkle Jacken. Die Beamten ermitteln jetzt wegen schwerer räuberischer Erpressung und hoffen auf weitere Zeugenhinweise.