Arnstadt - Ein betrunkener Mann hat sich beim Randalieren mit der Abdeckung eines Straßenablaufs am Kopf verletzt. Der 47-Jährige hatte sich die gusseiserne Abdeckung am frühen Samstagabend von einer Straße in Arnstadt (Ilm-Kreis) geschnappt und war damit auf ein Firmengelände gegangen, teilte die Polizei mit. Dort habe er die mehrere Kilogramm schwere Platte mehrmals gegen zwei Fensterscheiben geworfen. Eine davon ging zu Bruch. Die andere hielt zunächst stand, und schleuderte die Abdeckung zurück - diese traf den Mann am Kopf.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Wie viel Promille er intus hatte, konnte nach Angaben eines Polizeisprechers nicht mehr gemessen werden. Neben Kopfschmerzen müsse der 47-Jährige auch mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen, hieß es in der Mitteilung der Polizei.