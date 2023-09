Magdeburg - Ein betrunkener Autofahrer hat in Magdeburg einen Verkehrsunfall verursacht und bei einem anschließenden Streit einen anderen Autofahrer mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 41-Jährige soll demnach am Mittwochabend im Ortsteil Olvenstedt einem 37-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. Danach gerieten die Fahrer aneinander.

Die Polizei konnte die Situation beruhigen und beschlagnahmte die Waffe. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge 0,62 Promille Atemalkohol. Die Fahrerlaubnis des 41-Jährigen wurde eingezogen. Auch solle bei der zuständigen Waffenbehörde eine Überprüfung angeregt werden, ob dem Mann sein kleiner Waffenschein entzogen sowie ein Waffenverbot erlassen werden könne.