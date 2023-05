Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Ronneburg - Ein alkoholisierter 55-Jähriger hat in Ronneburg im Landkreis Greiz einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann soll zunächst eine 22-jährige Frau beim Entladen ihres Autos beleidigt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als ein 37 Jahre alter Zeuge ihn am Donnerstagabend aufgefordert habe, sich zu beruhigen, soll der 55-Jährige ihn mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Dem 37-Jährigen sei es gelungen, den 55-Jährigen zu entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Verletzt worden sei niemand.