Torgau - Ein 74-jähriger Mann ist in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl mit gut 2 Promille Alkohol auf der Bundesstraße 87 unterwegs gewesen und hat für stockenden Verkehr gesorgt. Beamten waren am Sonntagabend auf der B 87 auf Höhe der Abfahrt Gräfendorf auf den Senior aufmerksam geworden, hinter dem sich bereits eine Fahrzeugkolonne gebildet hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als die Polizisten den Mann stoppen wollten, sah dieser zunächst keine Notwendigkeit anzuhalten und fuhr weiter - er konnte jedoch wenig später von der Polizei aufgehalten worden. Da der Senior bereits Schlangenlinien fuhr, wurde ein Atemalkoholtest angeordnet. Dieser ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von etwa 2,2 Promille, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den 74-Jährigen wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.