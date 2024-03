Zwickau - Ein betrunkener Elektro-Rollstuhlfahrer ist in Zwickau von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der 60-Jährige sei mit seinem motorisierten Krankenrollstuhl auf einem Gehweg gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Während der Kontrolle am Freitagabend fiel den Beamten auf, dass der Fahrer stark betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann habe sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen müssen und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.