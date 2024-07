Ein betrunkener Radfahrer ist zweimal in einer Nacht an die Polizei geraten. (Foto: Illustration)

Wilkau-Haßlau - Gleich zweimal in einer Nacht ist ein betrunkener Radfahrer in Wilkau-Haßlau im Kreis Zwickau von der Polizei gestoppt worden. Das erste Mal sei der 36-Jährige am Freitagabend gegen 22.15 Uhr angehalten worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien wegen seiner „auffälligen Fahrweise“ auf ihn aufmerksam geworden. Ein Alkoholtest habe mehr als 2,3 Promille ergeben.

Am frühen Morgen sei der Mann erneut mit dem Rad unterwegs gewesen. Diesmal habe die Atemalkoholmessung gut 1,8 Promille ergeben. Das Fahrrad des 36-Jährigen sei sichergestellt worden.