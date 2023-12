Amt Wachsenburg - Ein betrunkener Radfahrer ist in Amt Wachsenburg im Ilm-Kreis auf der Flucht vor der Polizei gestürzt, aber unverletzt geblieben. Der 47 Jahre alte Mann sollte aufgrund eines defekten Rücklichts am Samstagmorgen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Er flüchtete und missachtete dabei sämtliche Anhaltesignale, bevor er auf schlammigen Untergrund stürzte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,50 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Außerdem wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus angeordnet.