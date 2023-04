Ilmenau - Ein Radfahrer hat sich in der Nähe von Ilmenau bei einem Sturz schwer verletzt. Der 61-Jährige war am Freitagnachmittag mit Schwung die steile Zufahrt eines Hotels hinuntergefahren und beim Abbiegen in die Straße in den Randstreifen geraten und auf die Straße gestürzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Obwohl er einen Helm trug, erlitt er den Angaben zufolge so schwere Kopfverletzungen, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Atemalkoholtest habe knapp 1,8 Promille ergeben, hieß es. Gegen den Radfahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.