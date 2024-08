Ein betrunkener Fahrradfahrer fährt in der falschen Richtung durch eine Straße in Halberstadt. Als Polizisten ihn stoppen möchten, flüchtet er und beleidigt dabei die Beamten.

Betrunkener Radfahrer beleidigt Polizisten in Halberstadt

Halberstadt - Ein betrunkener Radfahrer hat in Halberstadt Polizisten beleidigt. Der 28-Jährige war in der Nacht zum Samstag auf der Quedlinburger Straße in der falschen Richtung unterwegs, wie die Beamten im Harz berichteten. Als Polizisten versuchten, ihn zu stoppen, nahm der Fahrradfahrer demnach die Flucht auf. Dabei habe er die Beamten beleidigt. Sie konnten ihn den Angaben zufolge kurze Zeit später stellen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 28-Jährigen einen Wert von 1,88 Promille. Die Polizei ermittelt gegen den Radfahrer wegen Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr.