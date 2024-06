Emden - Ein Anwohner in Emden hat einen Mann vor dem Ertrinken in einem Wassergraben gerettet. Der 50-Jährige sei aus zunächst ungeklärter Ursache alkoholisiert in den Graben gestürzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Anwohner bemerkte dies, eilte ihm zu Hilfe und hielt seinen Kopf bis zum Eintreffen der von ihm alarmierten Rettungskräfte über Wasser. Die eintreffenden Polizisten zogen den 50-Jährigen aus dem Wasser und übergaben ihn am Freitagabend an den Rettungsdienst.