Betrunkener läuft auf Autobahn nahe Bremen

Oldenburg - Ein betrunkener Mann ist am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 28 nahe Bremen gelaufen. Ein Lastwagenfahrer bemerkte den Fußgänger und fuhr zur Sicherheit bis zum Eintreffen der Polizei hinter ihm her, wie die Beamten am Montag mitteilten. Demnach weigerte sich der Mann gegenüber den Polizisten, seine Personalien und Adresse anzugeben und beleidigte diese. Zur Ausnüchterung kam er in eine Gewahrsamszelle, wo er einen Beamten mit einem Schuh bewarf. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen eines tätlichen Angriffs und der Beleidigungen.