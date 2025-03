Bad Bentheim - Gefährlicher Reiseweg: Ein betrunkener 16-Jähriger ist mit seinem Fahrrad auf der Autobahn 30 über die deutsch-niederländische Grenze bei Bad Bentheim geradelt. Der junge Niederländer wollte auf dem schnellsten Weg nach Hause, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten stoppten den Teenager in der Nacht zum Sonntag an einer Kontrollstelle auf einem Rastplatz an der A30.

Dabei war der 16-Jährige aus den Niederlanden nach Deutschland in die falsche Richtung geradelt. Bei dem Teenager wurde ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille gemessen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den Jugendlichen ein. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Die Beamten sorgten dafür, dass der 16-Jährige sicher nach Hause kam.