Dörpen - Ein betrunkener Autofahrer ist in Dörpen (Landkreis Emsland) in ein Feld gefahren und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Der 28 Jahre alte Fahrer sowie vier weitere Menschen in dem Auto wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Mitfahrer im Alter von 33 und 35 Jahren seien in Lebensgefahr. Der Fahrer sowie eine 17-Jährige und eine 39-Jährige kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte bei dem 28-Jährigen einen Alkoholwert von 1,54 Promille fest.

Bereits kurz zuvor hatte sich in Dörpen ein anderes Auto überschlagen. Ein 36-Jähriger war gegen einen Leitpfosten und mehrere Bäume gefahren. Der Mann wurde schwer verletzt.