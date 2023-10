Garrel - Ein Betrunkener hat zwei auf einem Fußweg sitzende 19-Jährige im Landkreis Cloppenburg mit seinem Auto angefahren und einen von ihnen lebensgefährlich verletzt. Der zweite erlitt bei dem Unfall am Sonntag in Garrel leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der lebensgefährlich Verletzte kam zunächst in ein Krankenhaus in Oldenburg und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Der 39 Jahre alte Autofahrer hatte mit seinem Fahrzeug eine Kreuzung überquert und war dann laut Polizei ungebremst auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg gefahren, wo er die beiden 19-Jährigen erfasste. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann einfach weiter.

Polizisten stoppten den Unfallfahrer kurze Zeit später und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, sie ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht gegen ihn.