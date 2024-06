Wangerland - Ein 34 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat bei einem Unfall in Wangerland im Landkreis Friesland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der „erheblich alkoholisierte“ Mann am Samstag auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde über den Lenker geschleudert und schlug auf dem Asphalt des Geh- und Radweges auf. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.