Schüttorf - Ein 38-jähriger Autofahrer ist unter dem Einfluss von Alkohol auf der Autobahn 30 bei Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verunglückt. Er habe sich unter anderem zwei Platzwunden am Kopf zugezogen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montag mit.

Der Mann war in der Nacht zum Montag mit seinem Auto in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs gewesen, als er mit dem Fahrzeug zuerst von der Fahrbahn abkam und schließlich mittig zwischen zwei Fahrstreifen liegen blieb. Als die Rettungskräfte eintrafen, war er eingeklemmt in seinem Fahrzeug, aber dennoch ansprechbar. Bei einem Atemalkoholtest wurden 2,03 Promille gemessen. In der Klinik wurde dem Fahrer zudem Blut für eine weitere Probe entnommen.